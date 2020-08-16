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Папа Римский поддержал требования демонстрантов в Беларуси

Ватикан, Воскресенье 16 августа 2020 23:54
Папа Римский поддержал требования демонстрантов в Беларуси
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)
Автор: Артур Родивилов

Франциск внимательно следит за ситуацией

Папа Римский Франциск поддержал требования участников акций протестов в Беларуси. Во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане понтифик заявил, что внимательно следит за событиями в этой стране после президентских выборов.

Об этом сообщает Vatican News.

На площади Святого Петра в Ватикане присутствовали несколько человек с бело-красно-белыми флагами, которые использует белорусская оппозиция.

"Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права. Доверяю всех белорусов защите Мадонны, Царицы мира", - сказал понтифик.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси".

В ЕС считают, что потенциальные санкции следует применить только к высшим лицам в руководстве Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил, что власть "убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями".

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