ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко ожидают в генштабе

Минск, Суббота 15 августа 2020 15:15
Лукашенко ожидают в генштабе
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко заявляет о внешнем вмешательстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власть "убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями". Он заявляет о внешнем вмешательстве.

Об этом сообщает БелТА.

По его словам, "фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси".

"Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - заявил он.

Напомним, Лукашенко связался с Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Отметим, Владимир Зеленский отреагировал на выдачу "вагнеровцев" России и назвал такое решение "мягко говоря, несправедливым".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир ПутинАлександр Лукашенко
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь