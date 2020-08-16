ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Папа Римський підтримав вимоги демонстрантів у Білорусі

Ватикан, Неділя 16 серпня 2020 23:54
Папа Римський підтримав вимоги демонстрантів у Білорусі
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)
Автор: Артур Родивилов

Франциск уважно стежить за ситуацією

Папа Римський Франциск підтримав вимоги учасників акцій протестів у Білорусі. Під час традиційної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік заявив, що уважно стежить за подіями в цій країні після президентських виборів.

Про це повідомляє Vatican News.

На площі Святого Петра у Ватикані були присутні кілька людей з біло-червоно-білими прапорами, які використовує білоруська опозиція.

"З увагою я стежу за післявиборчою ситуацією в цій країні та закликаю до діалогу, відмови від насильства і поваги справедливості та права. Довіряю всіх білорусів захисту Мадонни, Цариці миру", - сказав понтифік.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі".

У ЄС вважають, що потенційні санкції слід застосувати тільки до вищих осіб в керівництві Білорусі.

Раніше Лукашенко заявив, що владу "не треба заколисувати мирними акціями та демонстраціями".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьпротестПапа Римський
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся