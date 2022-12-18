Папа Римський підписав заяву про відставку у разі погіршення здоров'я

Папа Римський Франциск вже підписав заяву про відставку, яка буде використана у випадку, якщо стан його здоров'я погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC news .

Франциск додав, що минулі понтифіки Павло VI та Григорій XII також складали свої листи про зречення на випадок тяжких захворювань.

Папа Франциск розповів, що незабаром після обрання понтифіком у 2013 році він написав заяву про відставку на випадок, якщо медичні проблеми завадять йому виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, Папа Римський закликав світ заощадити на Різдві та допомогти Україні.

Раніше ми писали, як Папа Римський Франциск не зміг стримати емоції та заплакав під час своєї молитви про мир в Україні.

РБК-Україна також повідомляло, що Папа Римський Франциск назвав Росію країною-агресором та пояснив, чому публічно не критикує президента РФ Володимира Путіна.

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