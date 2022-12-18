UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Папа Римський підписав заяву про відставку у разі погіршення здоров'я

Фото: Папа Римський Франциск (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Папа Римський Франциск вже підписав заяву про відставку, яка буде використана у випадку, якщо стан його здоров'я погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC news.

Папа Франциск розповів, що незабаром після обрання понтифіком у 2013 році він написав заяву про відставку на випадок, якщо медичні проблеми завадять йому виконувати свої обов’язки.

Франциск додав, що минулі понтифіки Павло VI та Григорій XII також складали свої листи про зречення на випадок тяжких захворювань.

Нагадаємо, Папа Римський закликав світ заощадити на Різдві та допомогти Україні.

Раніше ми писали, як Папа Римський Франциск не зміг стримати емоції та заплакав під час своєї молитви про мир в Україні.

РБК-Україна також повідомляло, що Папа Римський Франциск назвав Росію країною-агресором та пояснив, чому публічно не критикує президента РФ Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВатиканПапа римський