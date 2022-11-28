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Папа Римський назвав РФ агресором і пояснив, чому не критикує особисто Путіна

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Понеділок 28 листопада 2022 22:24
Папа Римський назвав РФ агресором і пояснив, чому не критикує особисто Путіна Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Папа Римський Франциск назвав Росію країною-агресором та пояснив, чому публічно не критикує президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Коли я говорю про Україну, то говорю про народ-мученика, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ, тобто той, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються", - наголосив Франциск.

За його словами, найжорстокішими є ті, хто з Росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і таке інше. Безперечно, нападник – це російська держава.

Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а швидше засудити загалом, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов'язково вказувати ім'я та прізвище. Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібно; це вже відомо. люди чіпляються за деталь. Усі знають мою позицію з Путіним чи без Путіна, не називаючи його імені", - наголосив Папа.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський відзначився заявою про росіян. Він заявив, що вражений жорстокістю окупантів в Україні, оскільки вона нібито не притаманна російському народові.

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