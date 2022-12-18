Папа Римский подписал заявление об отставке в случае ухудшения здоровья

Папа Римский Франциск уже подписал заявление об отставке, которое будет использовано в случае, если состояние его здоровья ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC news .

Франциск добавил, что прошлые понтифики Павел VI и Григорий XII также составляли свои письма об отречении на случай тяжелых заболеваний.

Папа Франциск рассказал, что вскоре после избрания понтификом в 2013 году он написал заявление об отставке на случай, если медицинские проблемы помешают ему выполнять свои обязанности.

Напомним, Папа Римский призвал мир сэкономить на Рождестве и помочь Украине.

Раньше мы писали, как Папа Римский Франциск не смог сдержать эмоции и заплакал во время своей молитвы о мире в Украине.

РБК-Украина также сообщало, что Папа Римский Франциск назвал Россию страной-агрессором и объяснил, почему публично не критикует президента РФ Владимира Путина.

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