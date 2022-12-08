Папа Римський заплакав під час молитви про мир в Україні
Папа Римський Франциск не зміг стримати емоції та заплакав під час своєї молитви про мир в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців. Після слів про бажання "передати подяку українського народу" він був змушений перервати свою молитву і не міг продовжувати близько 30 секунд.
Натовп, серед якого також був мер Риму Роберто Гуалтьєрі, почав аплодувати, коли Папа Римський перестав говорити і почав плакати.
Коли він відновив молитву, його голос все ще тремтів.
"...українського народу за мир, про який ми так довго просили Господа. Натомість я мушу передати вам благання дітей, старих, матерів та батьків та молодих людей цієї закатованої землі, яка так багато страждає", - продовжив Папа Римський.
Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск назвав українців мучениками, а бурятів та чеченців - найжорстокішими.
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