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Папа Римський заплакав під час молитви про мир в Україні

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Рим, Четвер 08 грудня 2022 19:48
Папа Римський заплакав під час молитви про мир в Україні Ілюстративне фото: Папа Римський заплакав під час молитви про мир в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Папа Римський Франциск не зміг стримати емоції та заплакав під час своєї молитви про мир в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про страждання українців. Після слів про бажання "передати подяку українського народу" він був змушений перервати свою молитву і не міг продовжувати близько 30 секунд.

Натовп, серед якого також був мер Риму Роберто Гуалтьєрі, почав аплодувати, коли Папа Римський перестав говорити і почав плакати.

Коли він відновив молитву, його голос все ще тремтів.

"...українського народу за мир, про який ми так довго просили Господа. Натомість я мушу передати вам благання дітей, старих, матерів та батьків та молодих людей цієї закатованої землі, яка так багато страждає", - продовжив Папа Римський.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск назвав українців мучениками, а бурятів та чеченців - найжорстокішими.

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