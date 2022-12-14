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Папа Римський закликав світ заощадити на Різдві та допомогти Україні

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Середа 14 грудня 2022 12:39
Папа Римський закликав світ заощадити на Різдві та допомогти Україні Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Папа Римський Франциск закликав до скромного святкування Різдва, а зекономлені кошти від скорочення витрат спрямувати на підтримку України на тлі російської агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Франциск заявив про необхідність конкретних жестів милосердя для українців у наближаючи святковий сезон.

"Приємно святкувати Різдво і влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо більш скромне Різдво, з більш скромними подарунками, і давайте відправимо те, що ми заощадимо, людям України, які цього потребують. Вони голодні, їм холодно, багато хто помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо про них. Різдво - так, в мирі і з Господом, так. Але з українцями в серці", - заявив Франциск.

Також зазначається, що Франциск надіслав листи главам країн по всьому світу з проханням здійснити жест милосердя для ув'язнених, які мають на це право.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Франциск не зміг стримати емоції та заплакав під час своєї молитви про мир в Україні.

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Ватикан Папа римський
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