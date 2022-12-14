Папа Римський закликав світ заощадити на Різдві та допомогти Україні
Папа Римський Франциск закликав до скромного святкування Різдва, а зекономлені кошти від скорочення витрат спрямувати на підтримку України на тлі російської агресії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Франциск заявив про необхідність конкретних жестів милосердя для українців у наближаючи святковий сезон.
"Приємно святкувати Різдво і влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо більш скромне Різдво, з більш скромними подарунками, і давайте відправимо те, що ми заощадимо, людям України, які цього потребують. Вони голодні, їм холодно, багато хто помирає через брак лікарів і медсестер. Не забуваймо про них. Різдво - так, в мирі і з Господом, так. Але з українцями в серці", - заявив Франциск.
Також зазначається, що Франциск надіслав листи главам країн по всьому світу з проханням здійснити жест милосердя для ув'язнених, які мають на це право.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Франциск не зміг стримати емоції та заплакав під час своєї молитви про мир в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.