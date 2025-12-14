UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Папа Римський може відвідати Україну, Ватикан уже розробив план, - ANSA

Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну, але труднощі пов'язані з питаннями безпеки. Однак Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити цей візит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Сподіваюся, що так (відбудеться візит в Україну - ред.), але не знаю коли. У таких речах потрібно бути реалістами", - відповів Папа Римський журналістам після нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Папа Лев XIV знову висловив побажання докласти всіх зусиль для досягнення "справедливого і міцного миру".

До цих же зусиль він закликав італійських дипломатів.

Щоб "берегти й просувати істинний мир, ви маєте бути людьми діалогу, мудрими в читанні знамень часу згідно з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури", - зазначив Папа Римський.

Зустріч Зеленського з Папою Римським

Нагадаємо, 9 грудня президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Римі.

Однією з зустрічей була аудієнція з Папою Римським Левом XIV, яка тривала 30 хвилин у закритому форматі. Святіший Отець прийняв українського лідера в резиденції у Кастель-Ґандольфо.

Після завершення офіційної частини Зеленський та Папа Римський вийшли на балкон резиденції, привіталися з журналістами, але не зробили жодних заяв для преси.

Водночас Папа Лев XIV після зустрічі із Зеленським закликав до справедливого миру в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Папа Римський Лев XIVВізит в Україну