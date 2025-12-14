Папа Римський може відвідати Україну, Ватикан уже розробив план, - ANSA

"Сподіваюся, що так (відбудеться візит в Україну - ред.), але не знаю коли. У таких речах потрібно бути реалістами", - відповів Папа Римський журналістам після нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Папа Лев XIV знову висловив побажання докласти всіх зусиль для досягнення "справедливого і міцного миру".

До цих же зусиль він закликав італійських дипломатів.

Щоб "берегти й просувати істинний мир, ви маєте бути людьми діалогу, мудрими в читанні знамень часу згідно з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури", - зазначив Папа Римський.