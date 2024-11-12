Папа Римський може підтримати план Трампа щодо мирних поступок України Росії, - посол Угорщини

Про це заявив посол Угорщини у Ватикані Едуард Габсбург, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

За його словами, нещодавній візит понтифіка до Угорщини свідчить про його симпатію до країни та спільне прагнення до припинення війни в Україні. Він зазначив, що на цьому фоні Папа Франциск може підтримати мирне рішення, яке не зустрічає схвалення з боку НАТО та більшості європейських країн.

"З новим президентом Трампом у нас є союзник, який ясно заявив, навіть у своїй промові в ніч виборів, що хоче покласти край війнам, включно з війною в Україні. Це наповнює мене надією", - підкреслив посол.

Габсбург зазначив, що під час минулого президентства Трампа політичні відносини між Угорщиною та США були на піку. Переговори між країнами займали центральне місце в питаннях вирішення міжнародних конфліктів.

"У нас дійсно є надія, що венгерсько-американське політичне співробітництво повернеться до свого піку: ми розділяємо схожі погляди на мир, нелегальну міграцію та захист сімей. Я вважаю, що зараз більше шансів, ніж будь-коли, що мир нарешті повернеться в Україну після майже тисячі днів війни", - сказав Габсбург.