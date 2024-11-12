Папа Римский может поддержать план Трампа по мирным уступкам Украины России, - посол Венгрии

Об этом заявил посол Венгрии в Ватикане Эдуард Габсбург, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По его словам, недавний визит понтифика в Венгрию свидетельствует о его симпатии к стране и общем стремлении к прекращению войны в Украине. Он отметил, что на этом фоне Папа Франциск может поддержать мирное решение, которое не встречает одобрения со стороны НАТО и большинства европейских стран.

"С новым президентом Трампом у нас есть союзник, который ясно заявил, даже в своей речи в ночь выборов, что хочет положить конец войнам, включая войну в Украине. Это наполняет меня надеждой", - подчеркнул посол.

Габсбург отметил, что во время прошлого президентства Трампа политические отношения между Венгрией и США были на пике. Переговоры между странами занимали центральное место в вопросах решения международных конфликтов.

"У нас действительно есть надежда, что венгерско-американское политическое сотрудничество вернется к своему пику: мы разделяем схожие взгляды на мир, нелегальную миграцию и защиту семей. Я считаю, что сейчас больше шансов, чем когда-либо, что мир наконец вернется в Украину после почти тысячи дней войны", - сказал Габсбург.