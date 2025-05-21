Папа Римський готовий прийняти в Ватикані переговори між Україною та РФ

Папа Римський Лев XIV готовий до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами, щоб спробувати покласти край війні між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Про згоду приймати в Ватикані представників України та РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні у телефонній розмові у вівторок, 20 травня.
"Знайшовши у Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр висловила глибоку вдячність (понтифіку) за його незмінну відданість миру", - йдеться в заяві глави італійського уряду.
Також зауважимо, що після телефонної розмови 19 травня між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним в офісі Мелоні заявили, що вона вітає слова американського лідера про те, що Лев XVII висловив зацікавленість у проведенні переговорів між Києвом і Москвою, але Ватикан тоді не підтвердив такої пропозиції.
У другій окремій заяві Мелоні сказала, що вона також мала переговори з іншими європейськими лідерами та з президентом України Володимиром Зеленським щодо наступних кроків.
"Домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та мирну угоду в Україні", - йдеться у повідомленні Офісу прем'єра Італії.
Нагадаємо, 18 травня президент України Володимир Зеленський після аудієнції з Папою Римським Левом XIV заявив про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією заради досягнення справедливого миру.
Зауважимо, що того дня понтифік Лев XIV офіційно зійшов на Святий престол. Церемонія відбулася у Ватикані, а відвідало її понад 250 тисяч людей. Також на церемонії були присутні представники понад 100 країн і міжнародних організацій.
Під час меси Папа Римський Лев XIV згадав Україну, та звернув увагу, що країну очікують переговори про мир. Також повідомлялося, що раніше понтифіку передали списки українських воїнів, які перебувають у російському полоні.
Додамо, що ця зустріч Зеленського з Левом XVII відбулася через два дні після проведення переговорів України та Росі у Стамбулі в Туреччині. Тоді, 16 травня, Москва не погодилася на припинення вогню, проте делегації від обох країн домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Також повідомлялося, що 19 травня президент Зеленський розповів, що Україна обговорює з партнерами можливість нових переговорів з Росією. У якості локації розглядають: Туреччину, Ватикан або Швейцарію.
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