Папа Римський Франциск згадав у заповіті Україну: на що передбачив гроші

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild .

Про спадок від Папи Римського Франциска, який помер у квітні цього року, розповіла черниця Лусія Карам в іспанській радіопередачі.

За її словами, заповіт понтифіка передбачав, що частина його коштів має бути витрачена на купівлю машин швидкої допомоги для України. Причому згадувалася "зона воєнних дій".

Як пише BILD, Луїсія Карам із лютого 2022 року неодноразово їздила в Україну з гуманітарними місіями. За словами самої черниці, вона була глибоко зворушена жестом понтифіка, який за життя неодноразово обіцяв їй підтримку.

"Але я ніколи не очікувала, що вона прийде в такій формі", - цитує жінку видання.