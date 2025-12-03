Папа Римский Франциск упомянул в завещании Украину: на что предусмотрел деньги
Папа Римский Франциск завещал часть имущества Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.
О наследстве от Папы Римского Франциска, который умер в апреле этого года, рассказала монахиня Лусия Карам в испанской радиопередаче.
По ее словам, завещание понтифика предусматривало, что часть его средств должна быть потрачена на покупку машин скорой помощи для Украины. Причем упоминалась "зона военных действий".
Как пишет BILD, Луисия Карам с февраля 2022 года неоднократно ездила в Украину с гуманитарными миссиями. По словам самой монахини, она была глубоко тронута жестом понтифика, который при жизни неоднократно обещал ей поддержку.
"Но я никогда не ожидала, что она придет в такой форме", - цитирует женщину издание.
Папа Римский Франциск и поддержка Украины
Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года после тяжелой болезни.
Понтифик неоднократно выражал свою поддержку Украине и призывал к миру. Хотя некоторые его цитаты были и достаточно резонансными.
Он выражал свою солидарность с украинцами, которые страдают от войны, и призвал к оказанию гуманитарной помощи.
Также он призывал к диалогу между сторонами конфликта, подчеркивая, что это единственный путь к достижению мира.
Понтифик регулярно призывал верующих молиться за мир в Украине и за украинский народ.
Папа Франциск неоднократно встречался с украинскими политиками и религиозными лидерами, чтобы обсудить ситуацию в Украине, а также с украинскими беженцами.
Он принял приглашение посетить Украину в 2025 году.
