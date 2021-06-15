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Папа Римский Франциск назначил посла в Украине

Автор: РБК-Украина

Во вторник,15 июня, Папа Римский Франциск назначил новым апостольским нунцием (послом) в Украине литовца Висвалдаса Кулбокаса. Понтифик также поднял его в сан архиепископа.

Об этом сообщают "Новости Ватикана".

Новоназначенный посол Кулбокас ранее работал в нунциатуре Ватикана в Кении в должности советника.

На дипломатической службе Святого Престола находится с июля 2004 года. Служил в папских представительствах в Ливане, Нидерландах, России, Кении и в секции отношений со странами Государственного секретариата.

Он стал шестым апостольским нунцием в Украине. Кулбокас заменит архиепископа Клаудио Гуджеротти, который в июле 2020 года перевели в Великобританию.

Дипломатические отношения Ватикана с Украиной были установлены 8 февраля 1992 года.

Напомним, ранее Папа Римский призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса для охраны природы и защиты от климатических изменений.

Кроме того, Папа Римский призвал предотвратить рост напряженности на Донбассе. Он заявил, что с тревогой следит за событиями, которые разворачиваются на востоке Украины.

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