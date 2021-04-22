Природа никогда не прощает: Папа Римский призвал извлечь уроки из пандемии

Понтифик подчеркнул, что пандемия учит людей "взаимосвязанности и совместному использованию планеты".

"Такие глобальные катастрофы, как всемирная эпидемия и климатические изменения, показывают, что у нас нет больше времени ждать: время решительных действий уже наступило, и люди вполне обладают средствами, чтобы справиться с кризисом", - заявил он.

Папа Римский привел поговорку на своем родном испанском языке: "Бог прощает всегда, мы, люди - иногда, а природа не прощает никогда".

Он подчеркнул, что если разрушение природы уже запущено, его очень трудно остановить, однако еще есть время, и "его нужно всецело использовать для работы вместе, а не в одиночку".

"Бедствия, которые мы переживаем в связи с пандемией и которые уже ощущаем в связи с изменением климата, должны подтолкнуть к инновациям, к изобретениям, к поиску новых путей. Из кризиса нельзя выйти прежними, - мы выходим из него, становясь лучше или хуже. Перед нами стоит именно такой вызов, и если мы не выйдем лучшими, то окажемся на пути самоуничтожения", - заявил Франциск.