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Природа никогда не прощает: Папа Римский призвал извлечь уроки из пандемии

Новина українською → Ватикан, Четверг 22 апреля 2021 21:07
Природа никогда не прощает: Папа Римский призвал извлечь уроки из пандемии Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com/koreanet)
Автор: РБК-Украина

Папа Римский Франциск призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса для охраны природы и защиты от климатических изменений.

Об этом сообщает издание Vatican News.

Понтифик подчеркнул, что пандемия учит людей "взаимосвязанности и совместному использованию планеты".

"Такие глобальные катастрофы, как всемирная эпидемия и климатические изменения, показывают, что у нас нет больше времени ждать: время решительных действий уже наступило, и люди вполне обладают средствами, чтобы справиться с кризисом", - заявил он.

Папа Римский привел поговорку на своем родном испанском языке: "Бог прощает всегда, мы, люди - иногда, а природа не прощает никогда".

Он подчеркнул, что если разрушение природы уже запущено, его очень трудно остановить, однако еще есть время, и "его нужно всецело использовать для работы вместе, а не в одиночку".

"Бедствия, которые мы переживаем в связи с пандемией и которые уже ощущаем в связи с изменением климата, должны подтолкнуть к инновациям, к изобретениям, к поиску новых путей. Из кризиса нельзя выйти прежними, - мы выходим из него, становясь лучше или хуже. Перед нами стоит именно такой вызов, и если мы не выйдем лучшими, то окажемся на пути самоуничтожения", - заявил Франциск.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о планах США до 2050 года прекратить вредные выбросы в атмосферу.

Кроме того, Китай из-за климатического кризиса намерен сокращать потребление угля с 2026 года.

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