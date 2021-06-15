Папа Римський Франциск призначив посла в Україні

Новопризначений посол Кулбокас раніше працював у Нунціатурі Ватикану в Кенії на посаді радника.

На дипломатичній службі Святого Престолу перебуває з липня 2004 року. Служив у папських представництвах в Лівані, Нідерландах, Росії, Кенії і в секції відносин з країнами Державного секретаріату.

Він став шостим Апостольським Нунцієм в Україні. Кулбокас замінить архієпископа Клаудіо Гуджеротті, який в липні 2020 року перевели до Великобританії.

Дипломатичні відносини Ватикану з Україною були встановлені 8 лютого 1992 року.