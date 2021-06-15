RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Папа Римський Франциск призначив посла в Україні

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 15 червня, Папа Римський Франциск призначив новим Апостольським Нунцієм (послом) в Україні литовця Вісвалдаса Кулбокаса. Понтифік також підняв його в сан архієпископа.

Про це повідомляють " Новини Ватикану".

Новопризначений посол Кулбокас раніше працював у Нунціатурі Ватикану в Кенії на посаді радника.

На дипломатичній службі Святого Престолу перебуває з липня 2004 року. Служив у папських представництвах в Лівані, Нідерландах, Росії, Кенії і в секції відносин з країнами Державного секретаріату.

Він став шостим Апостольським Нунцієм в Україні. Кулбокас замінить архієпископа Клаудіо Гуджеротті, який в липні 2020 року перевели до Великобританії.

Дипломатичні відносини Ватикану з Україною були встановлені 8 лютого 1992 року.

Нагадаємо, раніше Папа Римський закликав винести уроки з пандемії коронавірусу для охорони природи та захисту від кліматичних змін.

Крім того, Папа Римський закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі. Він заявив, що з тривогою стежить за подіями, які розгортаються на сході України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Папа Римськийпосол