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Папа Лев заявив про надію на мир в Україні після візитів Віткоффа та Кушнера

01:00 07.09.2026 Пн
2 хв
Що сказав понтифік про візити представників президента США?
aimg Едуард Ткач
Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)

Папа Римський Лев XIV заявив, що сподівається на якнайшвидший мир в Україні після того, як спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Київ та Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост понтифіка у соцмережі Х.

Він знову закликав до припинення бойових дій і висловив сподівання, що візити відновлять переговори про процес, який принесе конкретний результат.

"Моє серце співчуває стражданням українського народу, який роками живе в муках і страху. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу і миру! Я сподіваюся, що зусилля, докладені останніми днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні результати та створять умови для дипломатії", - заявив Папа Римський Лев.

Що передувало

Нагадаємо, що минулої суботи та неділі, 5 та 6 вересня, спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули з візитками до Москви та Києва, щоб відновити мирні переговори між і покласти край війні Росії проти України.

Зокрема, 5 вересня американська делегація зустрілася із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього в ЗМІ була інформація, що сторони обговорили плани подальших кроків, які будуть оголошені в найближчі тижні.

Вже 6 вересня Віткофф та Кушнер прибули до Києва, де відбулися три раунди переговорів з Україною та європейськими партнерами. Сторони обговорили подальші дипломатичні кроки та умови встановлення справедливого світу.

До речі, президент Володимир Зеленський розповів, що після переговорів у Києвіпредставники України, США та Європи домовилися зустрітись знову, щоб продовжити діалог.

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