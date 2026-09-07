Папа Лев заявив про надію на мир в Україні після візитів Віткоффа та Кушнера

Що передувало

Нагадаємо, що минулої суботи та неділі, 5 та 6 вересня, спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули з візитками до Москви та Києва, щоб відновити мирні переговори між і покласти край війні Росії проти України.

Зокрема, 5 вересня американська делегація зустрілася із диктатором РФ Володимиром Путіним. Після цього в ЗМІ була інформація, що сторони обговорили плани подальших кроків, які будуть оголошені в найближчі тижні.

Вже 6 вересня Віткофф та Кушнер прибули до Києва, де відбулися три раунди переговорів з Україною та європейськими партнерами. Сторони обговорили подальші дипломатичні кроки та умови встановлення справедливого світу.

До речі, президент Володимир Зеленський розповів, що після переговорів у Києвіпредставники України, США та Європи домовилися зустрітись знову, щоб продовжити діалог.