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США, Україна та Європа продовжать переговори: Зеленський розкрив деталі

21:25 06.09.2026 Нд
2 хв
Формат і місце наступного раунду перемовин ще узгоджують
aimg Марія Науменко
США, Україна та Європа продовжать переговори: Зеленський розкрив деталі Фото: Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зустрічі із Зеленським у Києві (Влад Нестеров/РБК-Україна)
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Після переговорів у Києві Україна, США та європейські партнери домовилися зустрітися знову, аби продовжити діалог щодо встановлення справедливого миру та обговорити подальші кроки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками перемовин з спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Зеленського, до третьої частини переговорів у Києві долучилися європейські партнери. Після цього сторони домовилися продовжити спільну роботу та провести нову зустріч найближчим часом.

"Важливим також є факт доєднання до нас у третій частині наших перемовин європейських колег, і ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться", - повідомив президент.

Таким чином, переговорний процес щодо завершення війни продовжиться вже за участю трьох сторін - України, США та європейських партнерів.

Де пройдуть наступні переговори

Водночас конкретне місце проведення наступної зустрічі наразі не визначене.

Зеленський зазначив, що переговори можуть відбутися в Європі, Сполучених Штатах або знову в Україні. Українська сторона, за його словами, готова до будь-якого з цих варіантів.

"Не знаю, де буде зустріч - в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову в Україні. Ми відкриті у будь-якому випадку", - сказав президент.

Дата наступної зустрічі також поки не оголошена. Водночас сторони домовилися не зупиняти переговорний процес і продовжити роботу над питаннями, пов'язаними із встановленням миру.

Нагадуємо, 6 вересня у Києві відбулися три раунди переговорів України зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та європейськими партнерами. Сторони обговорили подальші дипломатичні кроки та умови для встановлення справедливого миру.

Наразі Зеленський проводить окрему зустріч з американськими посланцями у форматі тет-а-тет.

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