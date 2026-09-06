США, Україна та Європа продовжать переговори: Зеленський розкрив деталі

Після переговорів у Києві Україна, США та європейські партнери домовилися зустрітися знову, аби продовжити діалог щодо встановлення справедливого миру та обговорити подальші кроки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками перемовин з спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, передає кореспондент РБК-Україна .

За словами Зеленського, до третьої частини переговорів у Києві долучилися європейські партнери. Після цього сторони домовилися продовжити спільну роботу та провести нову зустріч найближчим часом.

"Важливим також є факт доєднання до нас у третій частині наших перемовин європейських колег, і ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться", - повідомив президент.

Таким чином, переговорний процес щодо завершення війни продовжиться вже за участю трьох сторін - України, США та європейських партнерів.

Де пройдуть наступні переговори

Водночас конкретне місце проведення наступної зустрічі наразі не визначене.

Зеленський зазначив, що переговори можуть відбутися в Європі, Сполучених Штатах або знову в Україні. Українська сторона, за його словами, готова до будь-якого з цих варіантів.

"Не знаю, де буде зустріч - в Європі, в Сполучених Штатах Америки, а може знову в Україні. Ми відкриті у будь-якому випадку", - сказав президент.

Дата наступної зустрічі також поки не оголошена. Водночас сторони домовилися не зупиняти переговорний процес і продовжити роботу над питаннями, пов'язаними із встановленням миру.