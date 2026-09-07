Папа Лев заявил о надежде на мир в Украине после визитов Уиткоффа и Кушнера

Что предшествовало

Напомним, что в прошедшую субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября, спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли с визитками в Москву и Киев, чтобы возобновить мирные переговоры между и положить конец войне России против Украины.

В частности, 5 сентября американская делегация встретилась с диктатором РФ Владимиром Путиным. После в СМИ была информация, что стороны обсудили планы дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели.

Уже 6 сентября Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев, где состоялись три раунда переговоров с Украиной и европейскими партнерами. Стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги и условия по установлению справедливого мира.

К слову, президент Владимир Зеленский рассказал, что после переговоров в Киеве представители Украины, США и Европы договорились встретиться снова, чтобы продолжить диалог.