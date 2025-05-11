Папа Лев XIV зустрівся з кардиналами та висловився проти штучного інтелекту

У суботу, 10 травня, понтифік вперше зустрівся з кардиналами з усього світу після свого обрання главою Католицької Церкви.

Під час зустрічі він визнав штучний інтелект (ШІ) як одну з найважливіших проблем, що стоять перед людством. Лев заявив кардиналам, які його обрали, що ШІ становить виклик для захисту "людської гідності, справедливості та праці". Це точка зору, якої дотримувався і його попередник, покійний Папа Франциск.

Пояснюючи свій вибір імені, перший в історії американський понтифік сказав, що ідентифікує себе з покійним Левом XIII, який захищав права робітників під час свого папства 1878-1903 років на зорі індустріальної епохи, додавши, що "соціальне вчення" зараз необхідне у відповідь на сучасну революцію, яку приніс ШІ.

У своїй промові, виголошеній італійською мовою, Папа Лев неодноразово згадував Франциска і жалобу з приводу його смерті, кажучи, що покійний понтифік залишив "дорогоцінну спадщину" і даючи зрозуміти, що він буде продовжувати його бачення.

Пізніше в суботу Папа Римський здійснив несподіваний візит до санктуарію на південь від Риму, який присвячений Мадонні та має важливе значення для його ордену августинців.

Люди зібралися в містечку Генаццано, на площі перед головною церквою, де знаходиться санктуарій "Мадре дель Буон Консиліо", чекаючи на появу Лева. Понтифік потиснув руки і поблагословив кількох людей у натовпі, перш ніж увійти до святині.

Лео вже відвідував цей санктуарій, яким опікуються монахи-августинці, минулого року, коли був кардиналом. Це місце паломництва з 15 століття.

Лев, у минулому американський кардинал Роберт Превост, був відносно маловідомою фігурою на світовій арені до обрання понтифіком. Більшість кар’єри він провів місіонером у Перу, а згодом став високопосадовцем у Ватикані.

Зустріч у суботу відбулася в тій самій малій залі Ватикану, де кардинали збиралися в попередні дні перед конклавом, щоб обговорити, хто має стати наступним главою Католицької Церкви.

Позиція Франциска

Папа Франциск очолював Католицьку Церкву 12 років і часто зазнавав критики з боку консервативних кардиналів, які звинувачували його в послабленні церковної доктрини, зокрема щодо залучення ЛГБТ-католиків та ролі жінок у церковному житті.

Франциск попереджав, що штучний інтелект ризикує перетворити людські відносини на прості алгоритми, і закликав укласти міжнародний договір, який би регулював це питання.

У 2024 році Франциск попередив "Групу семи" (G7) промислово розвинених країн, що ШІ повинен залишатися орієнтованим на людину, щоб рішення про те, коли використовувати зброю або навіть менш смертоносні інструменти, не перекладалися на машини.