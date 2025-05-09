Папа Лев XIV відслужив свою першу месу: що він сказав

Сьогодні, 9 травня, під старовинними фресками італійського скульптора і художника Мікеланджело Буонарроті в Сикстинській капелі Папа Римський Лев XIV провів свою першу месу.

Розпочав він її англійською мовою та висловив сподівання, що його папство допоможе католицькій церкві стати маяком, що освітлює "темні ночі цього світу". Одягнений у біло-золоті шати понтифік також процитував слова з псалмів.

"Я заспіваю нову пісню Господу, тому що він зробив чудеса. Не тільки зі мною. Але з усіма нами, мої брати кардинали. Сьогодні коли ми святкуємо, я запрошую вас визнати чудеса, які зробив Господь. А також благодать, яку Господь невпинно проливає на кожного з нас", - сказав понтифік.

Далі у своїй проповіді, уже італійською мовою, Папа Лев XIV змалював своє уявлення про те, якою має бути церква під час його папства. Зокрема, він зазначив, що буде "вірним адміністратором" церкви, та наголосив, що її слід оцінювати не за "величчю будівель", а за святістю її членів.

Також у своїй промові глава католицької церкви висловив думку про те, що християнську віру часто вважають "абсурдною, призначеною для слабких і нерозумних". Адже, за його словами, наразі суспільство живе в середовищі, де пріоритет надається таким цінностям, як технології, гроші, успіх, влада, розваги тощо.

"У середовищі, де віруючих принижують, зневажають або, в найкращому випадку, просто терплять чи шкодують, нелегко проповідувати Євангеліє і розповідати про його істину. Проте саме з цієї причини це місця, де наша місіонерська діяльність відчайдушно потрібна", - сказав понтифік.

Після меси запланований обід Папи Римського Лева XIV з кардиналами. Згодом вони зможуть повернутися до своїх домівок по всьому світу.