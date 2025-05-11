Папа Лев XIV встретился с кардиналами и высказался против искусственного интеллекта

В субботу, 10 мая, понтифик впервые встретился с кардиналами со всего мира после своего избрания главой Католической Церкви.

Во время встречи он признал искусственный интеллект (ИИ) как одну из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Лев заявил кардиналам, которые его избрали, что ИИ представляет вызов для защиты "человеческого достоинства, справедливости и труда". Это точка зрения, которой придерживался и его предшественник, покойный Папа Франциск.

Объясняя свой выбор имени, первый в истории американский понтифик сказал, что идентифицирует себя с покойным Львом XIII, который защищал права рабочих во время своего папства 1878-1903 годов на заре индустриальной эпохи, добавив, что "социальное учение" сейчас необходимо в ответ на современную революцию, которую принес ИИ.

В своей речи, произнесенной на итальянском языке, Папа Лев неоднократно упоминал Франциска и траур по поводу его смерти, говоря, что покойный понтифик оставил "драгоценное наследие" и давая понять, что он будет продолжать его видение.

Позже в субботу Папа Римский совершил неожиданный визит в санктуарий к югу от Рима, который посвящен Мадонне и имеет важное значение для его ордена августинцев.

Люди собрались в городке Генаццано, на площади перед главной церковью, где находится санктуарий "Мадре дель Буон Консилио", ожидая появления Льва. Понтифик пожал руки и благословил нескольких людей в толпе, прежде чем войти в святыню.

Лео уже посещал этот санктуарий, которым занимаются монахи-августинцы, в прошлом году, когда был кардиналом. Это место паломничества с 15 века.

Лев, в прошлом американский кардинал Роберт Превост, был относительно малоизвестной фигурой на мировой арене до избрания понтификом. Большую часть карьеры он провел миссионером в Перу, а затем стал высокопоставленным чиновником в Ватикане.

Встреча в субботу состоялась в том же малом зале Ватикана, где кардиналы собирались в предыдущие дни перед конклавом, чтобы обсудить, кто должен стать следующим главой Католической Церкви.

Позиция Франциска

Папа Франциск возглавлял Католическую Церковь 12 лет и часто подвергался критике со стороны консервативных кардиналов, которые обвиняли его в ослаблении церковной доктрины, в частности относительно привлечения ЛГБТ-католиков и роли женщин в церковной жизни.

Франциск предупреждал, что искусственный интеллект рискует превратить человеческие отношения в простые алгоритмы, и призвал заключить международный договор, который бы регулировал этот вопрос.

В 2024 году Франциск предупредил "Группу семи" (G7) промышленно развитых стран, что ИИ должен оставаться ориентированным на человека, чтобы решения о том, когда использовать оружие или даже менее смертоносные инструменты, не перекладывались на машины.