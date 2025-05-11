Папа Лев XIV виголосив перше послання: що сказав про Україну

Новий Папа за традицією звернувся до вірян з балкона базиліки Святого Петра у Ватикані. Це було його перше недільне послання після обрання понтифіком.

Новий Папа Римський сказав, що несе в своєму серці "страждання близького серцю народу України" і закликав до переговорів для досягнення "справжнього, справедливого і тривалого миру". Він продовжив традицію покійного Папи Франциска, який закликав до переговорів між Україною і Росією для припинення війни і неодноразово засуджував загибель цивільних осіб.

Також Папа Лев XIV закликав до припинення вогню в Газі та звільнення всіх ізраїльських заручників. Папа Лев XIV попросив держави "більше не воювати".