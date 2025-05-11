Папа Лев XIV выступил с первым посланием: что сказал об Украине

Новый Папа по традиции обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра в Ватикане. Это было его первое воскресное послание после избрания понтификом.

Новый Папа Римский сказал, что несет в своем сердце "страдания близкого сердцу народа Украины" и призвал к переговорам для достижения "настоящего, справедливого и прочного мира". Он продолжил традицию покойного Папы Франциска, который призывал к переговорам между Украиной и Россией для прекращения войны и неоднократно осуждал гибель гражданских лиц.

Также Папа Лев XIV призвал к прекращению огня в Газе и освобождению всех израильских заложников. Папа Лев XIV попросил государства "больше не воевать".