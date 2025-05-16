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Папа Лев XIV хоче провести переговори України та РФ у Ватикані

Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Папа Римський Лев XIV планує запропонувати Ватикан як місце для мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кардинала П'єтра Пароліна, головного дипломата Святого Престолу, якого цитує Politico.

Ватикан назвав "трагічним" те, що російський диктатор Володимир Путін проігнорував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.

"Це все трагічно, бо ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний процес, але з мирним вирішенням конфлікту, а замість цього ми знову опинилися на початку. Тепер ми подивимося, що робити, але ситуація складна", - сказав Паролін.

За його словами, новообраний Папа розглядає можливість надати Ватикан для проведення переговорів України та РФ.

"Папа планує надати Ватикан, Святий Престол, для прямої зустрічі між двома сторонами", - зазначив головний дипломат Святого Престолу.

Зеленський не зустрівся з Путіним

Нагадаємо, минулого тижня Україна та Європа поставили Росії дедлайн для згоди на припинення вогню. Проте російський диктатор Володимир Путін проігнорував це, але запропонував відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі з 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори, але заявив, що буде говорити напряму з Путіним про припинення вогню. Зеленський прилетів до Туреччини 15 травня і зустрівся з турецьким президентом. Але Путін проігнорував зустріч з українською делегацією.

Натомість Путін направив до Стамбула своїх чиновників низького рівня. Сьогодні українська делегація проводить переговори з росіянами. Це перші прямі переговори України та РФ за останні три роки.

Більше про переговори мі Україною та РФ - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяУкраїнаВатиканМирні переговориПапа Римський Лев XIV