Папа Лев XIV хоче провести переговори України та РФ у Ватикані

Зеленський не зустрівся з Путіним

Нагадаємо, минулого тижня Україна та Європа поставили Росії дедлайн для згоди на припинення вогню. Проте російський диктатор Володимир Путін проігнорував це, але запропонував відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі з 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори, але заявив, що буде говорити напряму з Путіним про припинення вогню. Зеленський прилетів до Туреччини 15 травня і зустрівся з турецьким президентом. Але Путін проігнорував зустріч з українською делегацією.

Натомість Путін направив до Стамбула своїх чиновників низького рівня. Сьогодні українська делегація проводить переговори з росіянами. Це перші прямі переговори України та РФ за останні три роки.

Більше про переговори мі Україною та РФ - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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