Зеленський зустрівся з Ердоганом в Анкарі: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у четвер, 15 травня. Зустріч проходить в Анкарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Ердоган зустрів Зеленського у президентському комплексі в Анкарі. Як повідомляють турецькі ЗМІ, на закритому для преси прийомі відбулася зустріч делегацій України та Туреччини.

Після двосторонньої зустрічі між президентом Ердоганом та Зеленським також відбудеться міжделегаційна робоча зустріч.

Раніше в адміністрації президента Туреччини зазначили, що Ердоган на переговорах з Зеленським та інших зустрічах закликатиме до негайного встановлення режиму припинення вогню та початку мирних переговорів.