Папа Лев XIV хочет провести переговоры Украины и РФ в Ватикане

Зеленский не встретился с Путиным

Напомним, на прошлой неделе Украина и Европа поставили России дедлайн для согласия на прекращение огня. Однако российский диктатор Владимир Путин проигнорировал это, но предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле с 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры, но заявил, что будет говорить напрямую с Путиным о прекращении огня. Зеленский прилетел в Турцию 15 мая и встретился с турецким президентом. Но Путин проигнорировал встречу с украинской делегацией.

Вместо этого Путин направил в Стамбул своих чиновников низкого уровня. Сегодня украинская делегация проводит переговоры с россиянами. Это первые прямые переговоры Украины и РФ за последние три года.

Больше о переговорах между Украиной и РФ - узнайте в материале РБК-Украина.

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