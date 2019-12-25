Папа Франциск отслужил ночную Рождественскую литургию

В Ватикане Папа Римский Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию в рамках празднования традиционного сочельника. Трансляцию вел канал Vatican News.

Святую мессу в честь Рождества Христова глава католической церкви начал служить в базилике Святого Петра в 21:30 по местному времени (в 22.30 по киевскому).

Рождественское богослужение в Базилике Святого Петра началось с пения колядок, провозглашения исторических событий, предшествоваших рождению Иисуса. В своей проповеди во время мессы папа Франциск сосредоточился на теме Божьей благодати, которая призвана "принести спасение всем и сиять в нашем мире этой ночью", сообщает Catholic News Agency.

“Слабость и грех людей не изменяют любовь Христа к ним, и католики должны стремиться относиться к другим таким же образом, служа кому-то, а не только тем, кого они считают достойными", - сказал Папа Франциск в канун Рождества Христова.

Понтифик обратил внимание, что Иисус изменил историю не потоком слов, а тем, что подарил людям свою жизнь, не ожидая, пока люди станут лучше.

Он призвал верующих поступать подобным образом и делать добро, не ожидая, пока другие люди рядом станут "добрыми".

"Давайте начнем с себя", - сказал Папа Римский.

25 декабря в 12:55 на площади святого Петра в Риме понтифик выступит с Рождественским поздравлением и Апостольским благословением для Рима и целого мира (Urbi et Orbi). Свое обращение к верующим Папа Франциск традиционно произнесет на более чем 50 языках.

Напомним, Рождество в Украине отмечается дважды по Григорианскому Юлианскому и календарю - 25 декабря и 7 января. Рождество 25 декабря стало официальным выходным совсем недавно - в 2017 году.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в декабре 2019 года 25% опрошенных украинцев поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, 64% респондентов против такой идеи, еще 7% отметили, что им безразличен этот вопрос и 4% - затруднились ответить.