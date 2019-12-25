Папа Франциск відслужив нічну Різдвяну літургію

У Ватикані Папа Римський Франциск відслужив нічну Різдвяну Літургію в рамках святкування традиційного святвечора. Вів трансляцію канал Vatican News.

Святу месу на честь Різдва Христового глава католицької церкви почав служити в базиліці Святого Петра в 21:30 за місцевим часом (о 22.30 за київським).

Різдвяне богослужіння в Базиліці Святого Петра почалося з співу коляд, проголошення історичних подій, які передували народженню Ісуса. У своїй проповіді під час меси папа Франциск зосередився на темі Божої благодаті, яка покликана "принести спасіння всім і сяяти в нашому світі цієї ночі", повідомляє Catholic News Agency.

“Слабкість і гріх людей не змінюють любов Христа до них, і католики повинні прагнути ставитися до інших подібним чином, служачи комусь, а не лише тим, кого вони вважають гідним", - сказав Папа Франциск у переддень Різдва Христового.

Понтифік звернув увагу, що Ісус змінив історію не потоком слів, а тим, що подарував людям своє життя, не чекаючи, поки люди стануть кращими.

Він закликав віруючих чинити так само, і робити добро, не чекаючи, поки інші люди поруч стануть "добрими".

"Давайте почнемо з себе", - сказав Папа Римський.

25 грудня о 12:55 на площі святого Петра в Римі понтифік виступить з Різдвяним привітанням та Апостольським благословенням для Риму і цілого світу (Urbi et Orbi). Своє звернення до вірян Папа Франциск традиційно виголосить більш ніж 50 мовами.

Нагадаємо, Різдво в Україні відзначається двічі за Юліанським та Григоріанським календарем - 25 грудня та 7 січня. Різдво 25 грудня стало офіційним вихідним зовсім недавно - в 2017 році.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у грудні 2019 року 25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% респондентів проти такої ідеї, ще 7% відзначили, що їм байдуже це питання і 4% - не змогли відповісти.