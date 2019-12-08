Папа Римский призвал молиться за Украину накануне встречи "нормандской четверки"

Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com)

Папа Римский молится за положительные результаты встречи руководителей стран "нормандской четверки"

Папа Римский Франциск заявил, что молится за положительные результаты встречи руководителей стран так называемой "нормандской четверки". Об этом сообщает "Радио Ватикан".

Встречаясь сегодня с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень" Папа Франциск посвятил несколько слов встрече "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как "нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, что уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", - сказал Папа Римский.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года соберутся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне встречи в нормандском формате призвал Российскую Федерацию выполнять обязательства в рамках минских договоренностей.