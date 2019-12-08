ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Папа Римский призвал молиться за Украину накануне встречи "нормандской четверки"

Новости » Общество     08.12.2019 - 16:13
Папа Римский призвал молиться за Украину накануне встречи "нормандской четверки"
Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com)

Папа Римский молится за положительные результаты встречи руководителей стран "нормандской четверки"

Папа Римский Франциск заявил, что молится за положительные результаты встречи руководителей стран так называемой "нормандской четверки". Об этом сообщает "Радио Ватикан".

Встречаясь сегодня с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень" Папа Франциск посвятил несколько слов встрече "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.

"Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как "нормандский формат", с целью поисков решения мучительного конфликта, что уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения", - сказал Папа Римский.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Лидеры Украины, Германии, Франции и России впервые за последние три года соберутся за столом переговоров с целью сдвинуть с места выполнение минских договоренностей.

Президент Литвы Гитанас Науседа накануне встречи в нормандском формате призвал Российскую Федерацию выполнять обязательства в рамках минских договоренностей.

Президент Литвы призвал Россию выполнить минские соглашения Выборы на Донбассе состоятся только после деоккупации, - Гончарук
Новости Украины Папа РимскийНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь