Не панікувати і повзти: покрокова інструкція, що робити, якщо провалилися під лід

Через різке потепління лід на водоймах Києва став критично небезпечним і може провалитися без жодного попереджувального тріску. У столиці надали чіткий алгоритм дій, який допоможе врятувати життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.
У КМДА наголошують, що під час відлиги льодовий покрив стає нестійким навіть тоді, коли зовні виглядає міцним. Через перепади температур, підводні течії, вітер і кліматичні зміни структура льоду швидко руйнується, стає пористою і може провалитися раптово - без характерного тріску.
Особливо небезпечними є:
Підвищений ризик становлять зони з течією, впадіння струмків, поблизу мостів, очерету, кущів і прибережних ділянок. Навіть лід значної товщини під час потепління швидко втрачає міцність.
Лайфгарди КП "Плесо" нагадують, що у разі потрапляння під лід не можна панікувати та занурюватися з головою. Потрібно розкинути руки, спертися на краї пролому та обережно наповзати грудьми на лід, по черзі витягуючи ноги.
Після того як вдалося вибратися, вставати не можна - необхідно відкочуватися або повзти назад тим самим шляхом.
У разі якщо людина провалилася під лід, слід негайно викликати рятувальників за номером 101, чітко повідомити місце події та кількість потерпілих. Дітям і підліткам категорично заборонено самостійно рятувати постраждалих.
У департаменті підкреслюють: прогулянки по кризі, зимова риболовля, дитячі ігри та будь-які масові заходи на льоду під час відлиги становлять пряму загрозу життю.
Мешканців столиці просять бути обережними та провести роз’яснювальну роботу з дітьми, адже життя і здоров’я важливіші за сезонні розваги.
Раніше РБК-Україна писало, чим небезпечні бурульки у період відлиги та як вберегтися від них. Через коливання температури на дахах, балконах і карнизах утворюються крижані нарости, які можуть раптово обірватися та впасти, становлячи загрозу для людей, тварин і припаркованих автомобілів.
Бурульки формуються під час чергування морозу й плюсової температури, а під час падіння з висоти набирають значної швидкості. Це може призвести до серйозних травм, особливо у дітей та людей похилого віку.
Громадян закликають уникати проходу під дахами та балконами, звертати увагу на попереджувальні огорожі, не паркувати авто під нависаючими бурульками та повідомляти комунальні служби про небезпечні ділянки.
Зазначимо, після періоду морозів в Україну заходять вологі атмосферні фронти, що спричинять різке підвищення температури. Водночас синоптики застерігають, що у низці регіонів погодні умови можуть становити підвищену небезпеку.