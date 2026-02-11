Не паниковать и ползти: пошаговая инструкция, что делать, если провалились под лед

Почему лед стал опасным

В КГГА отмечают, что во время оттепели ледовый покров становится неустойчивым даже тогда, когда внешне выглядит крепким. Из-за перепадов температур, подводных течений, ветра и климатических изменений структура льда быстро разрушается, становится пористой и может провалиться внезапно - без характерного треска.

Особенно опасными являются:

лед серого или желтоватого цвета;

белый или матовый лед (он слабее прозрачного);

участки с трещинами, прорубями, влажными пятнами и лужами;

места, покрытые снегом, под которым лед обычно тоньше.

Повышенный риск представляют зоны с течением, впадения ручьев, вблизи мостов, камыша, кустов и прибрежных участков. Даже лед значительной толщины во время потепления быстро теряет прочность.

Что делать, если провалились под лед

Лайфгарды КП "Плесо" напоминают, что в случае попадания под лед нельзя паниковать и погружаться с головой. Нужно раскинуть руки, опереться на края пролома и осторожно наползать грудью на лед, поочередно вытягивая ноги.

После того как удалось выбраться, вставать нельзя - необходимо откатываться или ползти обратно тем же путем.

В случае если человек провалился под лед, следует немедленно вызвать спасателей по номеру 101, четко сообщить место происшествия и количество пострадавших. Детям и подросткам категорически запрещено самостоятельно спасать пострадавших.

Призыв к киевлянам

В департаменте подчеркивают: прогулки по льду, зимняя рыбалка, детские игры и любые массовые мероприятия на льду во время оттепели представляют прямую угрозу жизни.

Жителей столицы просят быть осторожными и провести разъяснительную работу с детьми, ведь жизнь и здоровье важнее сезонных развлечений.