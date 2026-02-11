RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Не паниковать и ползти: пошаговая инструкция, что делать, если провалились под лед

Фото: Киевлянам напомни правила безопасности на льду (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за резкого потепления лед на водоемах Киева стал критически опасным и может провалиться без всякого предупредительного треска. В столице предоставили четкий алгоритм действий, который поможет спасти жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА.

Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

Почему лед стал опасным

В КГГА отмечают, что во время оттепели ледовый покров становится неустойчивым даже тогда, когда внешне выглядит крепким. Из-за перепадов температур, подводных течений, ветра и климатических изменений структура льда быстро разрушается, становится пористой и может провалиться внезапно - без характерного треска.

Особенно опасными являются:

  • лед серого или желтоватого цвета;
  • белый или матовый лед (он слабее прозрачного);
  • участки с трещинами, прорубями, влажными пятнами и лужами;
  • места, покрытые снегом, под которым лед обычно тоньше.

Повышенный риск представляют зоны с течением, впадения ручьев, вблизи мостов, камыша, кустов и прибрежных участков. Даже лед значительной толщины во время потепления быстро теряет прочность.

Что делать, если провалились под лед

Лайфгарды КП "Плесо" напоминают, что в случае попадания под лед нельзя паниковать и погружаться с головой. Нужно раскинуть руки, опереться на края пролома и осторожно наползать грудью на лед, поочередно вытягивая ноги.

После того как удалось выбраться, вставать нельзя - необходимо откатываться или ползти обратно тем же путем.

В случае если человек провалился под лед, следует немедленно вызвать спасателей по номеру 101, четко сообщить место происшествия и количество пострадавших. Детям и подросткам категорически запрещено самостоятельно спасать пострадавших.

Призыв к киевлянам

В департаменте подчеркивают: прогулки по льду, зимняя рыбалка, детские игры и любые массовые мероприятия на льду во время оттепели представляют прямую угрозу жизни.

Жителей столицы просят быть осторожными и провести разъяснительную работу с детьми, ведь жизнь и здоровье важнее сезонных развлечений.

Опасность из-за сосулек

Ранее РБК-Украина писало, чем опасны сосульки в период оттепели и как уберечься от них. Из-за колебаний температуры на крышах, балконах и карнизах образуются ледяные наросты, которые могут внезапно оборваться и упасть, представляя угрозу для людей, животных и припаркованных автомобилей.

Сосульки формируются во время чередования мороза и плюсовой температуры, а при падении с высоты набирают значительную скорость. Это может привести к серьезным травмам, особенно у детей и пожилых людей.

Граждан призывают избегать прохода под крышами и балконами, обращать внимание на предупредительные ограждения, не парковать авто под нависающими сосульками и сообщать коммунальные службы об опасных участках.

Отметим, после периода морозов в Украину заходят влажные атмосферные фронты, которые вызовут резкое повышение температуры. В то же время синоптики предупреждают, что в ряде регионов погодные условия могут представлять повышенную опасность.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевлідкригаПравила безопасностиВодоёмы