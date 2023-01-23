Паніки немає? До Путіна і його близьких приставили персональну ППО

Комплекси ППО "Панцир-С1", які помітили у Москві та неподалік столиці РФ, націлені захищати від теоретичного українського удару особисто російського диктатора Володимира Путіна та його близьких.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство" .

Зазначимо, що останнім часом ППО помічали на будинках у центрі Москви і на невеликому віддаленні від підмосковного Рубльовського шосе, де живе російська еліта.

Висновок про те, що комплекси ППО повинні захищати Путіна та його близьких було зроблено після того, як установка з'явилася поряд із валдайською резиденцією диктатора. Інших об'єктів охорони, крім резиденції, там просто немає.

Так, минулого тижня мешканець Валдая у Новгородській області поділився знімком із комплексом ППО, який, за його словами, був розміщений у поселенні кілька тижнів тому. На фото, мабуть, зображено комплекс "Панцир-С1". Такі ж були помічені у центрі Москви та у Підмосков'ї.

"Агентство" зазначає, що система ППО з'явилася в Ящерові невдовзі після атаки дронів на російські військові аеродроми у глибині країни.

Жителі Ящерова та сусідніх сіл розповіли, що комплекс ППО на Валдаї знаходиться на бойовому чергуванні - як мінімум троє військових постійно перебувають поруч, антена РЛС обертається.

Додамо, що Ящерове - одне з двох найближчих сіл до резиденції Путіна (трохи більше шести кілометрів по прямій). Валдайська резиденція, хоч і називається офіційною, майже не виконує представницьких функцій. Вона більше відома як місце особистого дозвілля диктатора, його близьких та друзів. Саме туди на закриті вечірки приїжджали зірки естради. Там же Путін за зачиненими дверима нерідко зустрічається з VIP-гостями.

Саме в Ящеровому оселилися на постійній основі наближені до Путіна люди, як офіцери Федеральної служби охорони.

При цьому жодної критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів, великих підприємств чи великих скупчень військової техніки та особового складу у цьому районі немає.

Крім того, ще з радянських часів у цьому районі і так розміщувалися стаціонарні засоби ППО - 42-й зенітний ракетний полк, розквартований у селищі Валдай-4.