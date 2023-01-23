Паники нет? К Путину и его близким приставили персональную ПВО
Комплексы ПВО "Панцирь-С1", которые заметили в Москве и неподалеку от столицы РФ, нацелены защищать от теоретического украинского удара лично российского диктатора Владимира Путина и его близких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство".
Отметим, что в последние время ПВО замечали на зданиях в центре Москвы и на небольшом отдалении от подмосковного Рублевского шоссе, где живет российская элита.
Вывод о том, что комплексы ПВО должны защищать Путина и его близких был сделан после того, как установка появилась рядом с валдайской резиденцией диктатора. Других объектов для охраны, кроме резиденции, там просто нет.
Так, на прошлой неделе житель Валдая в Новгородской области поделился снимком с комплексом ПВО, который, по его словам, был размещен в поселении несколько недель назад. На фото, вероятно, изображен комплекс "Панцирь-С1". Такие же были замечены в центре Москвы и в Подмосковье.
"Агентство" отмечает, что система ПВО появилась в Ящерово вскоре после атаки дронов на российские военные аэродромы в глубине страны.
Жители Ящерово и соседних сел рассказали, что комплекс ПВО на Валдае находится на боевом дежурстве - как минимум трое военных постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается.
Добавим, что Ящерово - одна из двух ближайших деревень к резиденции Путина (чуть больше шести километров по прямой). Валдайская резиденция, хотя и называется официальной, почти не выполняет представительских функций. Она больше известна как место личного досуга диктатора, его близких и друзей. Именно туда на закрытые вечеринки приезжали звезды эстрады. Там же Путин за закрытыми дверями нередко встречается с VIP-гостями.
Именно в Ящерово поселились на постоянной основе приближенные к Путину люди, как офицеры Федеральной службы охраны.
При этом никакой критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава в этом районе нет.
Кроме того, еще с советских времен в этом районе и так размещались стационарные средства ПВО - 42-й зенитный ракетный полк, расквартированный в поселке "Валдай-4".
Напомним, ранее в соцсетях появились фотографии, как "Панцирь" устанавливают на крыше Минобороны РФ. Еще один комплекс установили на крыше Центрального окружного управления образования Москвы.
Кроме того, "Панцирь" также заметили в 10 км от резиденции Путина под Москвой.
Аналитики также начертили схему размещения систем ПВО.
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