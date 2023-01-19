"Паніки немає". У Москві встановлюють ЗПРК "Панцирь-С1" на даху адмінбудівель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

Зазначимо, що ЗРПК "Панцир-С1" призначений для протиповітряної оборони малорозмірних військових, у тому числі рухомих та адміністративно-промислових об'єктів та районів від літаків, вертольотів, крилатих ракет та високоточної зброї, а також для посилення угруповань ППО при відбитті масованих ударів засобів повітряного нападу.

Окрім того, нагадаємо, що "Укроборонпром" завершив розробку й низку випробувань у повітрі українського ударного дрона з дальністю ураження понад 1000 кілометрів, який може долетіти й до Москви.