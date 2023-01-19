"Паники нет". В Москве устанавливают ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админзданий

В Москве устанавливают ЗПРК "Панцирь-С1" на крыше админзданий, в том числе Минибороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

Отметим, что ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных, в том числе подвижных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения.

Кроме того, напомним, что "Укроборонпром" завершил разработку и ряд испытаний в воздухе украинского ударного дрона с дальностью поражения более 1000 километров, который может долететь и до Москвы.