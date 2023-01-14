ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Росії заявили про збиття "Точки У" над Брянською областю

Новость на русском →
Брянська область, Субота 14 січня 2023 13:44
В Росії заявили про збиття "Точки У" над Брянською областю Фото: в Росії заявили про збиття "Точки У" над Брянською областю (zsu.gov/ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії в Брянській області протиповітряна оборона нібито збила ракету "Точка У". Місцева влада традиційно звинувачує українських військових в атаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Над Клінцівським районом було збито ракету "Точка У". Постраждалих нема, на місці працюють оперативні служби", - написав Богомаз.

Примітно, що ця ракета була "збита" орієнтовно в той час, коли російські війська здійснювали обстріли Києва. Офіційних коментарів української сторони щодо цього не було.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ піддався ракетному удару. Зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури, постраждалих чи жертв немає.

Зазначимо, як раніше припустили в Повітряних силах ракети, якими було обстріляно Київ сьогодні, скоріш за все летіли по балістичній траєкторії з півночі.

Всі деталі ранкової атаки на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ракети ПВО Брянская область
NEWS
Аварійні відключення та чергові обстріли. В "Укренерго" описали ситуацію з енергосистемою
Аварійні відключення та чергові обстріли. В "Укренерго" описали ситуацію з енергосистемою
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам