У Білгородській області повідомляють про "прильоти": є руйнування

Фото: у Білгородській області повідомляють про "прильоти" (Getty Images)

У Білгородській області РФ повідомляють про "прильоти" у Валуйському міському окрузі. Внаслідок нібито обстрілу постраждали будівлі у селі Довге.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.