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У Білгородській області повідомляють про "прильоти": є руйнування

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Бєлгородська область, Четвер 19 січня 2023 12:26
У Білгородській області повідомляють про "прильоти": є руйнування Фото: у Білгородській області повідомляють про "прильоти" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білгородській області РФ повідомляють про "прильоти" у Валуйському міському окрузі. Внаслідок нібито обстрілу постраждали будівлі у селі Довге.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

"У Валуйському міському окрузі під обстріл потрапило село Довге. Постраждалих немає. Снарядом зруйновано кімнату та господарську споруду в приватному домоволодінні, в якому ніхто не проживав", - написав він.

Фото: наслідки нібито зріс Білгородської області (t.me/vvgladkov)

Нагадаємо, вчора в Білгородській області знову повідомили про обстріл одного із сіл Валуйського міського округу. Внаслідок вибуху є постраждалий.

Також 17 січня повідомлялося, що у російському Білгороді прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про роботу системи ППО над містом.

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