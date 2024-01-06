Без паніки. В ГУР прокоментували ризик наступу Росії на Харківську область

"Україна найбільше сьогодні володіє інформацією про те, що відбувається на українських кордонах і з Росією, і з Білоруссю та іншими державами. Звичайно, ми активно обмінюємося інформацією з нашими партнерами, і вся справжня найбільш актуальна інформація відома і нашим партнерам, і, безумовно, українським Силам безпеки і оборони. Належне реагування готується", - заявив Юсов.

Як відзначив речник Головного управління розвідки, інформаційні акції здійснюються або ж в інтересах ворога, або в "рамках реалізації справжньої свободи слова і нормальної інформаційної політики".

"Але ми повинні на це тверезо реагувати, а не піддаватися якимсь панічним настроям", - зауважив речник ГУР.

Ситуація у Харківській області та Куп'янському напрямку

Наступ на Харківську область

Британське видання The Telegraph з посиланням на "наближене" до українських військових джерело заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

Водночас речник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що військові не спостерігають змін у складі військ ворога у Харківській області та на території Росії, що межує з регіоном

Наступ на Куп'янському напрямку

В кінці грудня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що війська РФ продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському напрямку та перегруповуються на Лиманському. У ЗСУ не виключають, що путінська армія хоче захопити Куп'янськ, зокрема вийти на нього з півночі та сходу, щоб використовувати як плацдарм для подальшого наступу.

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найближчими тижнями ворог може активізувати свої зусилля із захоплення Куп'янська. Водночас, як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, наступ терористів на напрямку сповільнився, а ЗСУ, зі свого боку, завдають їм великого ураження.