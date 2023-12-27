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Ворог тисне на чотирьох напрямках. Сирський розповів, що відбувається на сході

Україна, Середа 27 грудня 2023 10:27
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Ворог тисне на чотирьох напрямках. Сирський розповів, що відбувається на сході Фото: командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти не покидають спроб прорвати оборону українських військ на сході нашої країни. Ворог тисне на чотирьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського в Telegram.

За його словами, ситуація на сході України залишається складною.

На Куп'янському напрямку противник намагається за будь-яку ціну захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. Після втрат окупанти перегруповуються та переміщують підрозділи з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше двох тисяч.

Росіяни відновили інтенсивні наступальні дії на Лиманському напрямку, вони хочуть витіснити ЗСУ з району Серебрянського лісництва та розширити Торський виступ. Також окупанти хочуть захопити Терни та вийти до річки Чорний Жеребець.

На Сіверському напрямку загарбники намагаються розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки. РФ готує штурмові підрозділи з десантників для наступу на напрямку Соледару і Сіверська.

На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої. Ворог намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Тут діють штурмові групи "добровольчого корпусу", які перемістили з південного напрямку. Також росіяни кинули в атаки морську піхоту Каспійської флотилії.

Як зазначив Сирський, на сході окупанти почали більше застосовувати бронетехніку, дрони-камікадзе та збільшили артилерійські обстріли.

"На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та не допущення просування ворога", - зазначив генерал.

Попри складну ситуацію, наші воїни завдають ворогу втрат. Так, лише за останній тиждень на Східному напрямку окупанти втратили понад 3 тисячі особового складу, із них вбитими - більше тисячі осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиниця ворожої техніки. З них 43 танки, 83 бойових броньованих машини, 69 артилерійських систем.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Проте, до прикладу, ситуація у районі Авдіївки та Мар'їнки складна.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військовослужбовці відійшли на північну околицю Мар'їнки, оскільки росіяни повністю знищили українське місто.

Також він допустив, що якщо сил для захисту Авдіївки буде мало, то ЗСУ можуть вийти з міста, а потім відвоювати.

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