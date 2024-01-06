В ОВА розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку. ISW прогнозував там наступ РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Ворог дійсно наступає на Куп'янському напрямку, веде активні штурмові дії. Лише за останній час відбили 7 ворожих атак. Наразі фіксуємо, що їх наступ трохи сповільнився. Це пов'язано з тим, що наші військові завдають їм великого ураження через що вони повинні відходити й відновлювати свої втрати щодо живої сили й техніки. Такий наступ є постійно й хвилями", - розповів Синєгубов.

Як відзначив голова ОВА, очікується, що після відновлення, а також стабілізації погодних умов ворог повернеться до своїх намірів щодо наступу на населений пункт Синьківка Куп'янського району. Останнє може дозволити окупантам створити умови для можливого блокування самого ж Куп'янську.

"Втім наразі намагання ворога, які тривають вже більше ніж 6 місяців, жодних результатів не принесли для росіян. Втрати території нами не допущено", - додав Синєгубов.

Ситуація на Куп'янському напрямку

В кінці грудня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що війська РФ продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському напрямку та перегруповуються на Лиманському.

У ЗСУ не виключають, що путінська армія хоче захопити Куп'янськ, зокрема вийти на нього з півночі та сходу, щоб використовувати як плацдарм для подальшого наступу.

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найближчими тижнями ворог може активізувати свої зусилля із захоплення Куп'янська.