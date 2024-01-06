Без паники. В ГУР прокомментировали риск наступления России на Харьковскую область

"Украина больше всего сегодня владеет информацией о том, что происходит на украинских границах и с Россией, и с Беларусью и другими государствами. Конечно, мы активно обмениваемся информацией с нашими партнерами, и вся настоящая наиболее актуальная информация известна и нашим партнерам, и, безусловно, украинским Силам безопасности и обороны. Надлежащее реагирование готовится", - заявил Юсов.

Как отметил спикер Главного управления разведки, информационные акции осуществляются или же в интересах врага, или в "рамках реализации настоящей свободы слова и нормальной информационной политики".

"Но мы должны на это трезво реагировать, а не поддаваться каким-то паническим настроениям", - отметил спикер ГУР.

Ситуация в Харьковской области и Купянском направлении

Наступление на Харьковскую область

Британское издание The Telegraph со ссылкой на "приближенный" к украинским военным источник заявило о том, что россияне якобы могут начать "наземное наступление" в Харьковской области 15 января после массированных обстрелов.

В то же время спикер командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что военные не наблюдают изменений в составе войск врага в Харьковской области и на территории России, граничащей с регионом

Наступление на Купянском направлении

В конце декабря командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что войска РФ продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском направлении и перегруппируются на Лиманском. В ВСУ не исключают, что путинская армия хочет захватить Купянск, в частности, выйти на него с севера и востока, чтобы использовать в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), в ближайшие недели враг может активизировать свои усилия по захвату Купянска. В то же время, как рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, наступление террористов на направлении замедлилось, а ВСУ со своей стороны наносят им большое поражение.