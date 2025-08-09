Фуфломіцини в аптеках: лікар назвав заспокійливі, які взагалі не працюють

Дуже часто пацієнти просять лікарів призначити їм "легке" заспокійливе, бажано на травах, або ж звертаються до фармацевта в аптеці, щоб той порадив їм дієвий безрецептурний препарат. Однак такі засоби не мають доказової бази щодо ефективності, тому приймати їх не варто.

Чому заспокійливі на травах не працюють у разі тривожності та депресії, а також про те, чому не варто приймати препарати фенібуту, гліцин та гомеопатичні засоби, РБК-Україна розповів лікар-психіатр Євген Скрипник.

В аптеках без рецепта можна придбати чимало так званих "заспокійливих" препаратів, які мають одну спільну рису: відсутність доказової бази щодо ефективності.

Лідерами серед фуфломіцинів є такі.

Препарати фенібуту

Фенібут є похідним гамма-аміномасляної кислоти та фенілетиламіну, і до препаратів цієї групи належать: Нообут, Ноофен та Біфрен.

Євген Скрипник зазначає: щодо фенібуту не проведено жодного якісного подвійного сліпого рандомізованого дослідження, тож механізм його дії досі до кінця не зрозумілий.

"Фенібут добре проникає в усі тканини, але в головний мозок - лише 0,1%. Проте деякі виробники взагалі прибрали цю інформацію з інструкції", - розповів лікар.

Наразі фенібут зареєстрований лише у країнах пострадянського простору.

Він не схвалений FDA, ВООЗ та іншими міжнародними організаціями. Причому у 2019 році у FDA попередили, що фенібут не відповідає навіть статусу БАДів.

В Австралії, Угорщині та Новій Зеландії фенібут взагалі заборонений через ризик формування залежності.

Гліцин

Гліцин є найпростішою амінокислотою і "за сумісництвом" нейромедіатором, але, як розповів Скрипник, нейромедіатори не проникають у головний мозок ні з шлунково-кишкового тракту, ні з ротової порожнини, а тому гліцин є звичайним БАДом.

"Побіжний пошук по першій тисячі результатів PubMed не виявив жодного рандомізованого клінічного дослідження. У RXlist є дані про "БАДівську сутність" цієї амінокислоти. Cochrane розповідає про чотири сумнівні дослідження. FDA про гліцин знає лише як про розчин для промивання при урологічних операціях", - зазначив лікар.

Тобто, крім заяв виробника, про позитивний ефект гліцину невідомо нічого. За словами психіатра, тривожність, безсоння, депресію він точно не лікує.

Фітопрепарати

Лікар наголошує, що різні комбінації на травах (Ново-пасит, Седасен, Релаксил, Фітосед, Седафітон, Персен) чи окремо валеріана, пустирник, глід тощо не мають доказової ефективності. Ні ВООЗ, ні FDA не вважають їх лікарськими засобами.

"Трави мають ефективність близько 20%, що зіставно з ефектом плацебо. Тобто якщо приймати звичайну воду або крейду і думати, що приймаєте заспокійливе, ефект буде той самий", - каже лікар.

Гомеопатичні препарати

"Гомеопатія - це вид альтернативної медицини, яка насправді не діє. Це як віра в Бога. Люди просто вірять в ефективність гомеопатії, і все", - зазначає Скрипник.

Лікар наголошує: ще у 2009 році у ВООЗ заявили, що не отримали жодних доказів ефективності гомеопатичних засобів.

Крім того, Національна служба охорони здоров’я Великої Британії у 2017 році зобов’язала лікарів не призначати пацієнтам гомеопатичні препарати.

Водночас фахівці Комітету з питань науки та технології Британського парламенту стверджують, що гомеопатичні засоби діють на рівні плацебо.

А Національна рада здоров’я та медичних досліджень Австралії, здійснивши огляд наявних досліджень, у 2015 році дійшла висновку про неефективність гомеопатії для лікування будь-якого захворювання.

За словами фахівця, щоб розпізнати гомеопатичний препарат, треба шукати у його складі літери С і D (наприклад D6, D2, D12).

"Якась речовина розводиться мільйони разів, і залишається, по суті, вода. Тобто "лікує" у складі цих засобів вода. Ця вода заряджена, тобто "пам’ятає" ту речовину, яку в ній розводили. Немає власне формули речовини, а лише пам’ять про розведену речовину. І люди купують розчинений багато разів у воді "цукор" за ціною чорної ікри", - зазначає лікар.

Що робити, якщо ліки справді потрібні

Скрипник наголошує: якщо в людини є депресивний або тривожний розлад, то препарати з ефектом плацебо точно не допоможуть. Ці розлади лікуються антидепресантами, які відпускаються в аптеці за рецептом лікаря, та/або психотерапією.

Тож обов’язковою є консультація фахівця.

Крім того, лікар радить: