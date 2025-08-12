ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Панацея или фуфло? Вся правда о спирулине, которую вы должны знать

Вторник 12 августа 2025 10:22
UA EN RU
Панацея или фуфло? Вся правда о спирулине, которую вы должны знать Фото: Полезно ли употреблять спирулину (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул
Эксперт: Виктор Мандзяк

Спирулина уже давно считается "суперфудом" благодаря невероятно высокому содержанию белка и питательных веществ. Ее рекламируют как волшебную таблетку от всех болезней, но действительно ли она так уникальна?

Что такое спирулина на самом деле и нужна ли она вам, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook известного тренера Виктора Мандзяка.

Что скрывает высокое содержание белка?

Спирулина - это высушенные водоросли. По словам Виктора, это и есть главный секрет ее "чудодейственного" состава. Высокая концентрация белка (около 60%) - это просто следствие удаления воды. Когда мы сушим любой продукт, будь то мясо, фрукты или водоросли, количество всех питательных веществ на 100 граммов значительно возрастает. Например, в сушеном мясе может быть до 40% белка.

Белок спирулины действительно неплохой, но не идеальный. Его качество оценивается по показателю Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score (PDCAAS), где 1 - это идеальный белок. У спирулины этот показатель составляет около 0,8. Это лучше, чем у большинства растительных продуктов, но хуже, чем у яичного, молочного или мясного белка. В частности, ему не хватает незаменимой аминокислоты - метионина.

Усваиваются ли микроэлементы из спирулины?

Эксперт отмечает, что так же, как и белка, в спирулине много витаминов и минералов благодаря сушке. Однако здесь есть важный нюанс - биодоступность. Железо, цинк, кальций, фосфор и магний из спирулины усваиваются организмом значительно хуже, чем из других источников. Поэтому большое количество полезных веществ на бумаге не всегда означает их эффективное усвоение.

Содержание жиров в спирулине небольшое - 7-9%. Из них есть гамма-линоленовая кислота с противовоспалительным действием, но также много насыщенной пальмитиновой кислоты, потребление которой ВОЗ советует ограничивать. В спирулине отсутствует альфа-линоленовая кислота, которая в организме превращается в целебные ДГК и ЭПК. Поэтому жиры в спирулине нельзя назвать уникальными или чрезвычайно полезными.

Стоит ли употреблять спирулину?

Спирулина - это добавка, которая содержит большое количество белка и микронутриентов. Ее можно употреблять, но не стоит рассматривать как "волшебную пилюлю" или панацею. Она не является незаменимой и не способна компенсировать неправильное питание, утверждает Мандзяк.

Если ваш рацион на 70% состоит из цельной натуральной пищи (овощи, фрукты, мясо, рыба, яйца, крупы, бобовые, орехи, семена, молочные продукты), и вы питаетесь разнообразно, вам не нужно волноваться о дефиците питательных веществ.

Достаточно белка можно легко получить из обычной пищи, а правило "чем больше витаминов, тем лучше" не работает, организму нужно лишь покрывать суточную потребность, а не накапливать их избыток.

На самом деле, в условиях современной эпидемии ожирения, диетологи все чаще подчеркивают пользу "влажной" пищи: свежих фруктов, овощей, мяса. Вода в составе пищи создает объем, наполняет желудок и дает ощущение сытости без лишних калорий. Поэтому обычная, разнообразная и сбалансированная пища - это лучший способ заботиться о своем здоровье.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Спирулина
Новости
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине