Панацея или фуфло? Вся правда о спирулине, которую вы должны знать

Спирулина уже давно считается "суперфудом" благодаря невероятно высокому содержанию белка и питательных веществ. Ее рекламируют как волшебную таблетку от всех болезней, но действительно ли она так уникальна?

Что такое спирулина на самом деле и нужна ли она вам, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook известного тренера Виктора Мандзяка.

Что скрывает высокое содержание белка?

Спирулина - это высушенные водоросли. По словам Виктора, это и есть главный секрет ее "чудодейственного" состава. Высокая концентрация белка (около 60%) - это просто следствие удаления воды. Когда мы сушим любой продукт, будь то мясо, фрукты или водоросли, количество всех питательных веществ на 100 граммов значительно возрастает. Например, в сушеном мясе может быть до 40% белка.

Белок спирулины действительно неплохой, но не идеальный. Его качество оценивается по показателю Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score (PDCAAS), где 1 - это идеальный белок. У спирулины этот показатель составляет около 0,8. Это лучше, чем у большинства растительных продуктов, но хуже, чем у яичного, молочного или мясного белка. В частности, ему не хватает незаменимой аминокислоты - метионина.

Усваиваются ли микроэлементы из спирулины?

Эксперт отмечает, что так же, как и белка, в спирулине много витаминов и минералов благодаря сушке. Однако здесь есть важный нюанс - биодоступность. Железо, цинк, кальций, фосфор и магний из спирулины усваиваются организмом значительно хуже, чем из других источников. Поэтому большое количество полезных веществ на бумаге не всегда означает их эффективное усвоение.

Содержание жиров в спирулине небольшое - 7-9%. Из них есть гамма-линоленовая кислота с противовоспалительным действием, но также много насыщенной пальмитиновой кислоты, потребление которой ВОЗ советует ограничивать. В спирулине отсутствует альфа-линоленовая кислота, которая в организме превращается в целебные ДГК и ЭПК. Поэтому жиры в спирулине нельзя назвать уникальными или чрезвычайно полезными.

Стоит ли употреблять спирулину?

Спирулина - это добавка, которая содержит большое количество белка и микронутриентов. Ее можно употреблять, но не стоит рассматривать как "волшебную пилюлю" или панацею. Она не является незаменимой и не способна компенсировать неправильное питание, утверждает Мандзяк.

Если ваш рацион на 70% состоит из цельной натуральной пищи (овощи, фрукты, мясо, рыба, яйца, крупы, бобовые, орехи, семена, молочные продукты), и вы питаетесь разнообразно, вам не нужно волноваться о дефиците питательных веществ.

Достаточно белка можно легко получить из обычной пищи, а правило "чем больше витаминов, тем лучше" не работает, организму нужно лишь покрывать суточную потребность, а не накапливать их избыток.

На самом деле, в условиях современной эпидемии ожирения, диетологи все чаще подчеркивают пользу "влажной" пищи: свежих фруктов, овощей, мяса. Вода в составе пищи создает объем, наполняет желудок и дает ощущение сытости без лишних калорий. Поэтому обычная, разнообразная и сбалансированная пища - это лучший способ заботиться о своем здоровье.