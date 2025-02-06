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Панама опровергла заявление США о бесплатном транзите по каналу для американских судов

Четверг 06 февраля 2025 10:09
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Панама опровергла заявление США о бесплатном транзите по каналу для американских судов Иллюстративное фото: Панама опровергла заявление США о бесплатном транзите по каналу для американских судов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (США) заявили о якобы бесплатном транзите для американских правительственных судов через Панамский канал. Но, это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт администрации Панамского канала.

"В связи с публикацией, распространенной Государственным департаментом США, администрация Панамского канала, которая имеет полномочия устанавливать тарифы и другие сборы за проход через канал, сообщает, что не вносила никаких изменений в них", - пишет администрация Панамского канала.

В то же время подчеркивается готовность к дальнейшему диалогу США, в том же числе, по вопросу прохождения американских военных кораблей.

Вопрос контроля над Панамским каналом

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о намерении вернуть контроль своей страны над Панамским каналом. Он отмечал якобы нарушение существующих соглашений и утверждал, что Китай фактически управляет этим стратегически важным объектом.

В ответ на эти заявления глава Панамы Хосе Рауль Мулино заверил, что контроль над каналом полностью принадлежит его государству. Он подчеркнул, что эта водная артерия, которая играет ключевую роль в международной торговле, в частности для США, остается под панамским управлением и в дальнейшем.

В начале февраля в Панаму с официальным визитом прибыл государственный секретарь США Марко Рубио. Во время встречи с президентом страны он выдвинул ультиматум относительно дальнейшей судьбы Панамского канала.

Уже после переговоров с представителем американских властей Хосе Рауль Мулино принял решение не продлевать договоренности с Китаем.

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