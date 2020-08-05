Панама будет штрафовать свои корабли за посещение Крыма

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Нарушителей ждут жесткие санкции

Министерство иностранных дел Панамы будет контролировать ситуацию с заходом кораблей под панамским флагом в порты оккупированного Россией украинского Крыма. Нарушителей будут строго наказывать.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Он рассказал, что сегодня состоялись первые за последние восемь лет политические консультации с Панамой, во время которых удалось договориться о трех важных решениях. Панамскую сторону представлял заместитель главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом.

Стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество, в частности, в области судостроения, авиаперевозок, гидроэнергетики и тому подобное.

Также было согласовано усилить сотрудничество Украины и Панамы в рамках международных организаций, в частности ООН.

Еще одна договоренность касалась незаконных заходов панамских кораблей в порты аннексированного РФ Крыма.

"МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию касательно фактов нарушений заходов в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом - нарушителей ждут жесткие санкции", - заявил Енин.

Украинский дипломат также поблагодарил панамского коллегу "за замечательное взаимодействие с Панамой по вопросам выдачи ВИП беглецов".

Напомним, несколько лет назад из Панамы экстрадировали в Украину экс-главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

РБК-Украина также писало, что Кабинет министров Украины внес Панаму в перечень оффшорных зон.