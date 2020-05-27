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Украина внесла Панаму в перечень офшорных стран

Новости » Экономика     27.05.2020 - 14:04
Украина внесла Панаму в перечень офшорных стран
Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Распоряжение Кабмина было принято после соответствующего решения ЕС

Кабинет министров Украины внес Панаму в Перечень оффшорных зон. Правительство внесло изменения в распоряжение от 23 февраля 2011 года № 143.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 27 мая.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения, Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС решением от 18.02.2020, включил в свой список налоговых юрисдикций, которые не сотрудничают, кроме других юрисдикций, Панаму.

"В этой связи представляется целесообразным внести юрисдикцию Панама в украинский Перечень офшорных зон", - говорится в записке.

Таким образом, обновленный Перечень офшорных зон выглядит так:

Британские зависимые территории

Остров Гернси

Остров Джерси

Остров Мэн

Остров Олдерни

Центральная Америка

Белиз

Панама

Европа

Андорра

Гибралтар

Монако

Карибский регион

Ангилья

Антигуа и Барбуда

Аруба

Багамские Острова

Барбадос

Бермудские Острова

Британские Виргинские Острова

Виргинские Острова (США)

Гренада

Каймановы Острова

Монтсеррат

Нидерландские Антильские Острова

Пуэрто-Рико

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия

Содружество Доминики

Теркс и Кайкос

Тринидад и Тобаго

Африка

Либерия

Намибия

Сейшельские Острова

Тихоокеанский регион

Вануату

Гуам

Маршальские Острова

Науру

Ниуэ

Палау

Острова Кука

Американское Самоа

Самоа

Фиджи

Южная Азия

Мальдивская Республика

Напомним, объем теневых схем в экономике Украины оценивается от 550 до 1050 млрд грн, из-за чего государственный бюджет теряет от 150 до 275 млрд грн.

Отметим, что теневые операции составили четвертую часть от официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по 2018 год, или 846 млрд грн.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныПанамаОфшор
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