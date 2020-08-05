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Панама штрафуватиме свої кораблі за відвідування Криму

Київ, Середа 05 серпня 2020 21:33
Панама штрафуватиме свої кораблі за відвідування Криму
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Порушників чекатимуть суворі санкції

Міністерство закордонних справ Панами контролюватиме ситуацію із заходом кораблів під панамським прапором у порти окупованого Росією українського Криму. Порушників суворо каратимуть.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Він розповів, що сьогодні відбулися перші за останні вісім років політичні консультації з Панамою, під час яких вдалося домовитися про три важливих рішення. Панамську сторону представляв заступник голови МЗС Панами Федеріко Альфаро Бойдом.

Сторони домовилися активізувати економічне співробітництво, зокрема у галузях суднобудівництва, авіаперевезення, гідроенергетики тощо.

Також було погоджено посилити співробітництво України та Панами в рамках міжнародних організацій, зокрема ООН.

Ще одна домовленість стосувалася незаконних заходів панамських кораблів у порти анексованого РФ Криму.

"МЗС Панами візьме під контроль ситуацію щодо фактів порушень правил заходу до закритих портів АР Крим суднами, що ходять під панамським прапором - порушників чекатимуть суворі санкції", - заявив Єнін.

Український дипломат також подякував панамському колезі "за чудову взаємодію з Панамою з питань видачі ВІП-втікачів".

Нагадаємо, кілька років тому з Панами екстрадували в Україну екс-голову Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України вніс Панаму до переліку офшорних зон.

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