Пам'ятка часів Мономаха. Що приховує унікальна церква Спаса на Берестові

Княжа усипальниця у Лаврі

Церква Спаса на Берестові, що на території Києво-Печерської лаври, - одна з найвидатніших пам'яток XII століття, яка пов'язана зі знаменитим київським князем Володимиром Мономахом. Це була князівська церква та усипальниця Мономаховичів.

"За історичною інформацією, в цьому храмі або біля нього, поховано засновника Москви, сина Володимира Мономаха, Юрія Долгорукого, на той час - київського князя", - каже Максим Остапенко.

Наприкінці 1990-х років московська мерія звернулась до Лаври з проханням передати Росії територію храму. Заповідник, звісно, ж відхилив його.

"Цей храм дивовижний. Його декілька разів перебудовували, наразі він об'єднує декілька різних стилів - Княжої доби, неоготики, бароко і класицизму. Крім ділянок з унікальними зображеннями початку XII століття, в храмі збереглися фрески, які замовив митрополит Київський і всієї Русі, архімандрит Києво-Печерської лаври Петро Могила у 1630-х роках", - пояснює очільник Заповідника.

Максим Остапенко розповів про церкву Спаса на Берестові (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

У храмі збереглась фреска, на якій зображений Петро Могила, а також його особистий підпис. Хоч їх створили за 500 років після заснування церкви, за стилем вони відповідають грецькій традиції того часу.

"Церква Спаса на Берестові збереглася не повністю - в князівські часи XII століття вона була втричі більша. Після руйнації в монгольські часи храм відбудував видатний український і європейський духовний лідер ХVII століття - Петро Могила", - додає експерт.

Фрески у церкві Спаса на Берестові (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Спаса на Берестові - місце спочинку Юрія Долгорукого?

"У храмі і на прилеглій території ще з XIX століття здійснювались археологічні дослідження. З середини ХХ століття основним завданням археологів став пошук місця поховання князя-засновника Москви. Але їх спіткала невдача", - говорить Остапенко.

Під час досліджень на території поблизу храму знайшли понад 700 поховань, переважно - місцевих жителів. Втім, деякі ділянки ще не повністю досліджені.

"У церкви Спаса на Берестові - особливий режим використання - вона функціонує як музей і її можуть відвідати усі бажаючі, але лише з квітня по жовтень", - каже очільник Заповідника.

У церкві збереглись розписи ХІІV ст. і одна фреска ХІІ ст. (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)